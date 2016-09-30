﻿الدوري الإنكليزي: مانشستر سيتي يواجه توتنهام في أبرز لقاءات الجولة السابعة

لندن – د ب أ: بعد الفشل في تحقيق الفوز للمرة الأولى هذا الموسم يواجه مانشستر سيتي اختبارا صعبا في طريقه للحفاظ على العلامة الكاملة في صدارة الدوري الإنكليزي.

وتعادل السيتي مساء الأربعاء مع مضيفه سيلتك الاسكتلندي 3/3 ليهدر فرصة تحقيق الفوز الحادي عشر على التوالي منذ تولي بيب غوارديولا تدريب الفريق. ويسعى السيتي لتحقيق فوزه السابع على التوالي في الدوري الإنكليزي عندما يلاقي توتنهام الأحد. وجاء تعادل السيتي مع سيلتك بعدما تأخر ثلاث مرات خلال المباراة، ويأمل غوارديولا بأن يكون الفريق استفاد من هذا الدرس، وقال: “كان درسا جيدا لنا، من المهم جدا أن تبدأ المباراة بشكل جيد، ليس من السهل تعويض هدف واحد ما بالك هدفين وثلاثة أهداف”. وأضاف: “أنا واثق من أن اللاعبين يدركون أنه ليس من المنطقي الفوز في جميع المباريات هذا الموسم، هذا مستحيل، حتى أفضل فريق في العالم لا يمكنه أن يفعل ذلك”. ويملك السيتي أفضل خط هجوم هذا الموسم حيث سجل 18 هدفا في الوقت الذي يملك توتنهام أقوى خط دفاع حيث اهتزت شباكه ثلاث مرات فقط. ولم يتعرض توتنهام لأي هزيمة حتى الآن، حيث فاز أربع مرات وتعادل مرتين، ويعيش الفريق معنويات عالية بعد الفوز على سيسكا موسكو الروسي في دوري الأبطال. ولعب توتنهام بدون أربعة من نجومه الأساسيين على رأسهم الهداف هاري كاين، لكن رغم ذلك حقق الفوز في روسيا وهو ما أسعد المدرب ماوريسيو بوشيتينو، الذي قال: “الآن يمكن ان تدرك أن جميع اللاعبين أساسيون”. وأضاف: “كانت مباراة مهمة جدا، ظهرنا بشكل طيب وحققنا أفضل استعداد للمواجهة أمام مانشستر سيتي”.

ويأمل ليستر حامل اللقب أن يستفيد من فوزه على بورتو البرتغالي في دوري الأبطال خلال مباراته أمام ضيفه ساوثهامبتون. ويعيش ليستر أوضاعا مأساوية في الدوري الإنكليزي حيث يحتل المركز الثاني عشر بسبع نقاط بفارق 11 نقطة خلف السيتي المتصدر. وحث مدربه كلاوديو رانييري لاعبيه على الاحتفاظ بتركيزهم بعد الفوز على بورتو. وقال رانييري: “كانت أول مباراة على ملعبنا في دوري الأبطال منذ 132 عاما، وجماهيرنا منحتنا الكثير من الطاقة، علينا أن نواصل الطريق ونحتفظ بهدوئنا”. وأضاف: “علينا أن ننقي ذهننا وأن نعود لمسيرتنا في الدوري الإنكليزي”. ويتطلع تشلسي لإنهاء مسيرة الهزيمتين المتتاليتين عندما يلاقي هال. وخسر تشلسي أمام أرسنال بداية الاسبوع للمرة الأولى منذ 2011، ويسعى الفريق لتجاوز تلك المحنة والعودة إلى سكة الانتصارات. ويشهد الأحد اختبارا سهلا نسبيا لأرسنال على ملعب مضيفه بيرنلي. ويتطلع ليفربول لتحقيق فوزه الرابع على التوالي عندما يواجه سوانزي. ويملك ليفربول ثاني أقوى خط هجوم هذا الموسم برصيد 16 هدفا، بينها عشرة أهداف في آخر ثلاث مباريات. ويلتقي اليوم سندرلاند مع وست بروميتش البيون ووستهام مع ميدلزبره ومانشستر يونايتد مع ستوك وواتفورد مع بورنموث.