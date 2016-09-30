﻿الدوري الاسباني: ريال مدريد يسعى إلى التخلص من «حمى الصفراء» أمام إيبار… وبرشلونة يصطدم بسيلتا

مدريد – د ب أ: يتطلع ريال مدريد لمداواة جروحه التي تضاعفت في الفترة الأخيرة من خلال مباراته أمام ضيفه إيبار المتواضع غدا الأحد في المرحلة السابعة من الدوري الأسباني.

وعاش النادي الملكي مسيرة كارثية في الأيام الماضية حيث تعادل مع فياريال ولاس بالماس في الدوري الأسباني ثم تعادل مع بوروسيا دورتموند الألماني في دوري أبطال أوروبا، وخاض المباريات مع الثلاثي الذي كان يرتدي الزي الأصفر. وجاءت نتائج الفريق في الفترة الأخيرة لتخلق حالة من الدعابة بشأن كريستيانو رونالدو ورفاقه حيث أشار البعض مازحا إلى أن الفريق يعاني من حمى الصفراء، التي تسببت في تقليص الفارق مع برشلونة الوصيف إلى نقطة واحدة. ومن حسن الحظ أنه خلال المباراة المقبلة سيرتدي إيبار الزي الشبيه بزي برشلونة ذي اللونين الأحمر والأزرق، بدلا من الزي الأصفر الذي يرتديه في المباريات خارج أرضه. وقال رونالدو بعد التعادل مع دورتموند 2/2 يوم الثلاثاء الماضي: “أنا في حالة إيجابية وأعتقد أننا سنفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مجددا”. وأضاف: “أعتقد أيضا أننا سنبقى في صدارة الدوري الأسباني طوال الموسم وسنفوز باللقب في النهاية”. وخلال المباراة أمام إيبار سيفتقد المدرب زين الدين زيدان جهود البرازيليين كاسيميرو ومارسيلو. ويتعين على زيدان المفاضلة بين الحارسين كيلور نافاس الذي بدا وأنه يفتقد الثقة بنفسه خلال مباراة دورتموند، وكيكو كاسيا الذي يؤدي بشكل جيد في الدوري الأسباني حتى الآن. وسجل إيبار الذي يعد صاحب أضعف ميزانية بين جميع فرق الدوري، بداية قوية هذا الموسم وبات يحتل المركز الثامن. وقال اندير كابا مدافع إيبار: “ليس لدينا ما نخسره في مدريد، سنحاول اللعب بشكل جيد ونستمتع بالمباراة”.

ويشهد يوم الأحد أيضا مباراة برشلونة مع مضيفه سيلتا فيغو، وهو الفريق الذي اكتسحه 4/1 الموسم الماضي. وأدى برشلونة بشكل جيد في غياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي وحقق الفوز على سبورتينغ خيخون في الدوري وبوروسيا مونشنغلادباخ في دوري الأبطال. وعلى الأرجح سيمنح المدرب لويس إنريكي الفرصة إلى التركي أردا توران الذي شارك بديلاً أمام مونشنغلادباخ وسجل هدف التعادل خلال المباراة التي انتهت بفوز الفريق الأسباني 2/1. وقال توران: “استمتع حقا بما يحدث في الموسم الحالي… من الرائع اللعب في هذا الفريق الموهوب، الذي يضم مجموعة من اللاعبين من أصحاب الطراز الرفيع″. ويلتقي الأحد أيضا اتلتيكو مدريد الثالث بفارق نقطتين خلف الريال، مع مضيفه بلنسية الذي فاز في آخر مباراتين تحت قيادة مدربه المؤقت فورو. وعلى الأرجح ستكون المباراة الأخيرة لفورو، حيث تردد أن بلنسية تعاقد مع المدرب السابق لمنتخب إيطاليا تشيزاري برانديلي بعقد يمتد لعامين. ووفقا لوسائل الإعلام فإن برانديلي سيشاهد فريقه الجديد قبل توليه المهمة رسميا في المباراة التالية. ويفتقد برشلونة جهود ثنائي أمريكا الجنوبية خوسي خيمينيز واوغوستو فيرنانديز. ويلتقي اليوم اشبيلية مع ضيفه الافيس في أبرز مباريات السبت بعدما حقق الفوز في دوري أبطال أوروبا. ويلتقي غرناطة مع ليغانيس واوساسونا مع لاس بالماس وديبورتيفو لاكورونيا مع سبورتينغ خيخون، ويلتقي الاحد اسبانيول مع فياريال وملقة مع اتلتيك بلباو.