﻿الإعدام لإندونيسي شارك في اغتصاب جماعي لمراهقة وقتلها

جاكرتا ـ د ب أ: أفادت تقارير إخبارية الجمعة بأن محكمة إندونيسية في جزيرة سومطرة قضت بإعدام رجل 23/ عاما/ لاغتصابه فتاة مراهقة 14/ عاما/ وقتلها في قضية تصدرت عناوين الصحف في شتى أنحاء البلاد.

وكان الرجل فردا بعصابة مؤلفة بشكل أساسي من مراهقين ألقي القبض عليهم في شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو بتهمتي اغتصاب الفتاة وقتلها. وكانت الفتاة تدرس في العام الأول من المرحلة الثانوية، وتقيم في قرية نائية في مقاطعة بنجكولو.

وخلص القضاة في محكمة كوروب الجزئية إلى إدانة الرجل بقيادة الهجوم الذي وقع في نيسان/ أبريل، حسب صحيفة كومباس الإندونيسية.

وصدر حكم بحق أربعة مدعى عليهم آخرين بالسجن 20 عاما، بينما قضت المحكمة على مدع عليه آخر قاصر بأداء خدمات اجتماعية والمشاركة في برنامج تأهيل يمتد عاما. وكانت الشرطة ذكرت أن الفتاة كانت في طريقها من المدرسة إلى المنزل عندما اختطفت واقتيدت إلى الغابات على أيدى الشبان الذين كانوا تحت تأثير الكحول.