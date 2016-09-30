﻿عرض مشاهد إباحية على لافتة الكترونية عملاقة في العاصمة الأندونيسية

جاكرتا ـ د ب أ: أصيب سائقو السيارات في العاصمة الإندونيسية جاكرتا بالدهشة لدى عرض لافتة إلكترونية عملاقة على طريق مزدحم مشاهد من فيلم إباحي ياباني الجمعة..

وانتشرت عبر الإنترنت صور ومقاطع فيديو تظهر شاشة من طراز «إل إي دي» أمام مبنى المحافظة في جاكرتا وهي تعرض مشاهد لشخصين يمارسان الجنس.

ونقلت بوابة «ديتيك دوت كوم» الإخبارية عن بوو سوكيندرو، وهو متحدث باسم شرطة جنوب جاكرتا، قوله: «تلقينا معلومات حول الفيديو عقب صلاة الجمعة».

وأضاف: « ضباطنا قاموا بقطع التيار الكهربائي (عن اللافتة) على الفور».

وذكرت الشرطة أنها تحقق في الواقعة لمعرفة المسؤول عن بث هذه المشاهد الإباحية .