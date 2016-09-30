﻿استعادة لوحتين لفان غوخ سرقتهما المافيا

امستردام ـ د ب أ: تمت استعادة لوحتين للرسام العالمي فنسنت فان غوخ من عصابات المافيا في مدينة نابولي الإيطالية بعد 14 عاما من سرقتهما من متحف «فنسنت فان غوخ» في امستردام.

وأكد متحف «فان غوخ» الجمعة أن الشرطة الإيطالية ضبطت اللوحتين الفنيتين خلال حملة مداهمة على عصابات الجريمة المنظمة في نابولي.

وقال مدير المتحف اليكس رويجر «تم العثور على اللوحتين. لقد فقدت كل الأمل في أني سأقول على الإطلاق تلك الكلمات». وتم التأكد من صحة اللوحتين من قبل خبير فنون بناء على أوامر من الشرطة الإيطالية.