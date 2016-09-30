استشهاد فلسطيني بعد طعنه إسرائيلياً في الضفة الغربية المحتلة 





القدس- أ ف ب- استشهد فلسطيني بالرصاص مساء الجمعة، بعدما أقدم على طعن رجل أمن إسرائيلي أصيب بجروح بالغة في قلنديا بالضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلن متحدث باسم الشرطة.

والمهاجم الفلسطيني الذي يبلغ من العمر 28 عاماً ويتحدّر من القدس، اقترب سيراً من أحد الحواجز الإسرائيلية وهاجم بالسكين عنصر أمن نقل إلى المستشفى. وأطلق جنود آخرون النار على المهاجم وأردوه قتيلاً، بحسب الشرطة.

وتشهد الأراضي الفلسطينية اعمال عنف منذ مطلع تشرين الاول/اكتوبر 2015 أسفرت عن استشهاد 231 فلسطينياً ومقتل 34 اسرائيليا إضافة إلى أميركيين اثنين وأريتري وسوداني، بحسب حصيلة لـ “وكالة فرانس برس″.

وتثير عودة الهجمات مخاوف قبل الأعياد اليهودية الكبيرة، التي تبدأ في تشرين الأول/أكتوبر، وهي رأس السنة اليهودية ويوم الغفران وعيد العرش. والعام الماضي، شهدت هذه الفترة توترات كبيرة.