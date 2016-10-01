مقتل خمسة عسكريين في كمين بالمكسيك

المكسيك - أ ف ب – أعلنت السلطات المكسيكية، مقتل خمسة جنود على الأقل الجمعة في شمال المكسيك، في كمين سرق خلاله مسلحون سيارة اسعاف تنقل مجرماً جريحاً.

وأصيب عشرة أشخاص أيضاً في الكمين الذي نصبه نحو 60 مهاجماً في شمال كولياكان، عاصمة ولاية سينالوا (شمال). ولم تحدد هوية الجرحى.

وقال جيراردو فارغاس لانديروس الأمين العام لحكومة الولاية، “الجنود كانوا ينقلون جريحاً شارك في مواجهة (سابقة) مع الجيش. وقد أطلق (المسلحون) سراحه ونقلوه بسيارة الإسعاف”.

وحصل الاشتباك الأول في الجبال القريبة من بلدة باديغواراتو، حيث ينشط كارتل سينالوا التابع لبارون المخدرات المكسيكي “ال تشابو” المسجون حالياً والذي توشك السلطات على تسليمه إلى الولايات الولايات.

وقال ألفونسو دوارتي قائد المنطقة العسكرية حيث حصل الهجوم، إن “من المرجح جداً” أن يكون ابناء إل تشابو وراء الهجوم.

ونقل المصابون الى المستشفيات في منطقة مازاتلان الساحلية على بعد 200 كم جنوب شرق كولياكان، في حين بقيت الطريق حيث حصل الهجوم مغلقة من اجل اجراء التحقيقات.

وتعد المكسيك محوراً لتجارة المخدرات في العالم، وهي ايضاً مسرح لعمليات عنف ونزاعات ضارية بين عصابات التهريب المتنافسة.