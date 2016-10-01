العاصفة ماثيو تتحول إلى إعصار كبير يهدد جزر البحر الكاريبي

واشنطن- د ب أ – رفع المركز القومي الأمريكي للأعاصير، فئة العاصفة الاستوائية ماثيو إلى إعصار من الفئة الرابعة يوم الجمعة، وتوقع أن يضرب جامايكا وكوبا وهايتي وجزر البهاما خلال الأيام القادمة.

وتشير التوقعات إلى أن الإعصار ماثيو، الذي تصاحبه رياح تصل سرعتها إلى 240 كيلومتراً في الساعة ويقع مركزه قبالة سواحل شمال كولومبيا في وقت متأخر يوم الجمعة، سينحرف بشكل مفاجئ شمالاً مطلع الأسبوع الجاري، ويضرب جامايكا بعد ظهر الاثنين.

وأصدرت دائرة الأرصاد الجوية في جامايكا تحذيراً من الإعصار، وطالبت سكان الجزيرة بالحذر من أمواج عالية بشكل استثنائي وارتفاع المياه بصورة خطيرة.

وقال إد فالي الخبير في موقع الأرصاد الجوية “اكيوويذر” إنه يتعين على شرق كوبا وهايتي أيضاً توقع هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح عاتية.

ولم يتضح بعد ما إذا كان ماثيو سيضرب سواحل الولايات المتحدة على المحيط الأطلسي. ويشير المسار الحالي لمركز الإعصار إلى أنه سيمر بالقرب من الساحل في وقت لاحق من هذا الاسبوع.

يذكر أن ماثيو أصبح الإعصار الخامس لموسم 2016 في المحيط الأطلسي بعد ظهر الخميس.