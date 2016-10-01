بابا الفاتيكان يترأس قداساً في جورجيا

تبليسي - د ب أ – يترأس البابا فرانسيس بابا الفاتيكان السبت، قداساً في استاد في العاصمة الجورجية تبليسي، في اليوم الثاني من زيارته الحالية لمنطقة القوقاز والتي تركز على الوعظ الديني والتسامح والسلام.

ويسع الاستاد الذي سيشهد القداس حوالي 27 ألف شخص، وقد سمي باسم نجم كرة القدم الجورجي في خمسينيات وستينيات القرن الماضي ميخائيل ميسخي.

يذكر أن جورجيا تقطنها أغلبية ساحقة من المسيحيين الأرثوذكس، مع أقلية كاثوليكية تبلغ نسبنها 5ر2 بالمئة، وفقاً لتقديرات الفاتيكان.

ولم تجذب الزيارة البابوية الكثير من التغطية الإعلامية المحلية، والتي تركز معظمها على الانتخابات البرلمانية التي تلوح في الأفق وتحديداً في الـ8 من الشهر الجاري.