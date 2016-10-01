تبادل إطلاق النار بالاسلحة الصغيرة بين الهند وباكستان عبر الحدود في كشمير

إسلام آباد - د ب أ – تبادلت الهند وباكستان، السبت، الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار، عبر خط حدودي متنازع عليه يمر عبر إقليم كشمير المتنازع عليه في منطقة الهيمالايا.

وتتصاعد التوترات بين الجارتين النوويتين الواقعتين جنوب آسيا منذ الخميس الماضي، عندما زعمت الهند أنها نفذت ما أسمته بـ”ضربات جراحية” ضد المسلحين في الشطر الخاضع لسيطرة باكستان من كشمير.

وجاء في بيان، صادر عن الجيش الباكستاني “لجأت القوات الهندية مرة أخرى لإطلاق نار وقصف غير مبرر عبر خط المراقبة في قطاع /شامب/” مضيفاً أن الحادث الذي وقع صباح السبت استمر أربع ساعات.

وأضاف البيان أن “رداً مناسباً” من الجانب الباكستاني “أسكت المدافع الهندية”.

من جهة اخرى، ذكر متحدث باسم وزارة الدفاع الهندية أن القوات الهندية ردت بعد أن أطلقت القوات المسلحة الباكستانية النار عبر الحدود الدولية مع الهند في قطاع /أخنور/ بولاية جامو وكشمير صباح السبت.

واستخدم الجانبان أسلحة صغيرة وأسلحة آلية واستمر إطلاق النيران بشكل متقطع.

وذكرت الهند أن القوات المسلحة الباكستانية أطلقت أيضاً النار في منطقتين على خط المراقبة وهي الحدود التي تقسم كشمير في قطاعين هما “ناوجام” و”بونش”الجمعة.