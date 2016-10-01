البحرية الليبية تنفي وجود قوة بحرية إيطالية او عناصر اجنبية في قواعدها

القاهرة - د ب ا – نفى الناطق باسم القوات البحرية الليبية العقيد أيوب قاسم، تواجد أي قوة بحرية إيطالية أو أي عناصر أجنبية في الموانئ والقواعد البحرية الليبية، مشيراً إلى أن وجود غرفة مشتركة بين القوات البحرية في ليبيا و إيطاليا “سمعنا به عبر الاعلام فقط”.

وقال العقيد قاسم، في حديثه لقناة “ليبيا” الفضائية ليلة الجمعة “لا توجد أي قوى بحرية ايطالية أو أي عناصر أجنبية في القوات البحرية الليبية”.

كانت صحيفة لاستامبا الإيطالية قد كشفت في عددها الصادر الجمعة، عن تشكيل غرفة عمليات أمنية ليبية – إيطالية مشتركة في طرابلس، لمراقبة السواحل الليبية الشمالية والحدود الجنوبية لإيطاليا، باستخدام طائرات دون طيار وتدريب فرق حرس الحدود الخاصة.

وأضاف الناطق باسم القوات البحرية الليبية، أن “الاتحاد الاوروبي يبحث عن حجج وذرائع لعدم دعم القوات البحرية الليبية خاصة الزوارق”.

وأشار العقيد قاسم، في التصريحات التي اوردها موقع “بوابة الوسط”الاخباري إلى : أن بعض الدول عرضت علينا قطع بحرية مستعملة وجيدة ويجب ان ننظر بالأمر بسرعة.

واتهم العقيد أيوب قاسم، بعض الدول الاوربية بأنها “مستفيدة من تهريب الوقود الليبي ومن الصيد غير القانوني التي تقوم به جرافات ايطالية وغيرها”.

وحول الهجرة الشرعية، قال العقيد قاسم “إن المنظمات الحقوقية، كتبت تقاريرها المتعلقة بالمهاجرين بناء على شهادات المهاجرين انفسهم دون ارسال اي مندوب لتقصي الحقائق على الارض”.