رئيس الوزراء العراقي: معركة الموصل أصبحت وشيكة

بغداد - د ب أ – صرح رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي السبت، بأن معركة تحرير الموصل من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) أصبحت ” وشيكة”.

وقال العبادي، في تصريح نقله تلفزيون(العراقية)الرسمي “أصبحت الخطوة التالية لتحرير مدينة الموصل بعد تحرير مناطق مهمة في الآونة الأخيرة وشيكة، وأن التحضيرات حالياً قائمة على قدم وساق ، وهناك انتصارات تحققها القوات العراقية على الأرض “.

وأضاف أن “إقالة عدد من الوزراء من قبل البرلمان العراقي لم يؤثر على سير عمل الحكومة وقريبا سأقدم مرشحين لوزارت المالية والدفاع والداخلية الشاغرة”.