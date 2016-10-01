روسيا تتولى رئاسة مجلس الأمن الشهر الجاري

نيويورك – د ب ا – تتولى روسيا رئاسة مجلس الامن الدولي اعتباراً من السبت ولمدة شهر.

يذكر ان كل دولة عضو في المجلس يتولى الرئاسة بالتناوب لمدة شهر واحد، تبعاً للترتيب الأبجدي لأسماء الدول الأعضاء باللغة الإنجليزية.

وسوف تترأس روسيا اول اجتماع لمجلس الامن الاثنين ، عندما تتم الموافقة على جدول اعمال الشهر الجاري، بحسب وكالة يتار تاس.

وفي نفس اليوم سوف يعقد الممثل الدائم لروسيا في الامم المتحدة فيتالي تشوركين مؤتمراً صحفياً لإلقاء الضوء على الفعاليات المقرر لها الشهر الجاري .

وسوف تتولى روسيا قيادة عمل مجلس الامن ، الكيان الرئيسي للامم المتحدة، في وقت تدهور فيه الوضع في سوريا، اضافة الى المرحلة الحاسمة للانتخابات في الجمعية العامة الجديدة.

وتأتي رئاسة روسيا للمجلس في وقت تزداد فيه الخلافات بين موسكو وواشنطن بشأن الوضع في سوريا. يذكر ان روسيا تدعم حكومة الرئيس السوري بشار الاسد فيما تساند الولايات المتحدة المعارضة المسلحة .

وتتمتع الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس وهى روسيا و بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا والصين بحق الاعتراض (الفيتو) على أي قرارات للمجلس .