الجيش السوري يبدأ هجوماً على بلدة خان الشيخ جنوب دمشق

دمشق - د ب أ – بدأت القوات الحكومية السورية صباح السبت، هجوماً واسعاً على مدينة خان الشيخ في ريف دمشق الجنوبي.

وقالت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية، إن” القوات الحكومية تشن هجوماً واسعاً على مخيم خان الشيح بعد تمهيد مدفعي وجوي عنيف ، خلال الساعات الماضية “.

وقالت مصادر محلية في غوطة دمشق الغربية إن طائرات حربية ومروحية شنت أكثر من 10 غارات ليل الجمعة /السبت على بلدة الدرخبية شمال خان الشيخ، وأن معارك عنيفة شهدتها البلدة بين القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها من جهة وفصائل المعارضة من جهة أخرى .

وأشارت إلى أن أكثر من 15 شخصاً قتلوا في القصف بينهم ستة من عائلة واحدة جراء سقوط برميل متفجر على منزلهم .

وتسعى القوات الحكومية لفرض سيطرتها على بلدة خان الشيخ وعدد من البلدات المحيطة بها، لا بعاد المسلحين عن خطوط تماس العاصمة دمشق بعد السيطرة على مدينة داريا بداية الشهر الماضي .

من جانبها،نقلت وكالة الانباء السورية “سانا” عن مصدر بمحافظة حلب قوله إن” 13 شخصاً قتلوا وأصيب 40 آخرون، بينهم أطفال ونساء، نتيجة سقوط قذائف صاروخية أطلقتها التنظيمات الإرهابية على أحياء الفرقان والسليمانية، وألحقت أضراراً مادية كبيرة بعدد من السيارات والمنازل في الحيين المكتظين بالسكان وتضرر البنى التحتية فيهما”.