طيران التحالف العربي يقصف مقر ألوية الصواريخ اليمنية بصنعاء

صنعاء - د ب أ – كثفت مقاتلات التحالف العربي، السبت، غارتها الجوية على مقر ألوية الصواريخ الخاضع لسيطرة الحوثيين والقوات العسكرية الموالية للرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، بالعاصمة صنعاء.

وقال سكان محليون، إن سلسلة غارات جوية لمقاتلات التحالف، استهدفت مقر ألوية الصواريخ بفج عطان، غرب صنعاء.

في سياق متصل، أعلن الحوثيون عن استهداف بارجة عسكرية إمارتية، قبالة شواطئ مديرية المخا التابعة لمحافظة تعز،” أثناء محاولتها التقدم باتجاه سواحل المخا، وتم تدميرها بالكامل”.

وتشن قوات التحالف العربي، بقيادة السعودية منذ أكثر من عام ونصف عمليات عسكرية واسعة ضد مسلحي الحوثي وصالح في اليمن، لاسترجاع “شرعية” البلاد.