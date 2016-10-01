﻿

تعرض أكبر مستشفى في احياء حلب الشرقية للقصف للمرة الثانية خلال ايام

Oct 01, 2016

20160928073856reup--2016-09-28t073732z_1149661975_s1beudwabcaa_rtrmadp_3_mideast-crisis-syria-attack.h

بيروت - أ ف ب – تعرض أكبر مستشفى في الاحياء الشرقية في مدينة حلب السبت، للقصف ببرميلين متفجرين على الاقل، للمرة الثانية خلال اربعة ايام، وفق ما ذكرت منظمة طبية غير حكومية تقدم الدعم له.

وقال ادهم سحلول من الجمعية الطبية السورية الاميركية ومقرها الولايات المتحدة، “تعرض مستشفى (إم10) للقصف ببرميلين متفجرين، كما افادت تقارير عن سقوط قنبلة انشطارية”. وسبق أن تعرض هذه المستشفى ومرفق طبي آخر تديره المنظمة ذاتها للقصف الاربعاء.

- -

بدون تعليقات

أترك تعليقاً

القدس العربي قد تستخدم بعض التعليقات في نسختها الورقية - لذا الرجاء كتابة الاسم الأول واسم العائلة واسم البلد ---- لن ينشرعنوان بريدك الالكتروني

characters left