تعرض أكبر مستشفى في احياء حلب الشرقية للقصف للمرة الثانية خلال ايام

بيروت - أ ف ب – تعرض أكبر مستشفى في الاحياء الشرقية في مدينة حلب السبت، للقصف ببرميلين متفجرين على الاقل، للمرة الثانية خلال اربعة ايام، وفق ما ذكرت منظمة طبية غير حكومية تقدم الدعم له.

وقال ادهم سحلول من الجمعية الطبية السورية الاميركية ومقرها الولايات المتحدة، “تعرض مستشفى (إم10) للقصف ببرميلين متفجرين، كما افادت تقارير عن سقوط قنبلة انشطارية”. وسبق أن تعرض هذه المستشفى ومرفق طبي آخر تديره المنظمة ذاتها للقصف الاربعاء.