وزير خارجية بريطانيا يحذر من ان روسيا يمكن ان تصبح دولة منبوذة

لندن - أ ف ب – قال وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون، ان روسيا تخاطر بان تصبح دولة منبوذة في انتقادات لعمليات القصف التي تشنها في سوريا والتي تطال موظفي الاغاثة.

وصرح جونسون لصحيفة “صن” ان الروس “يسقطون قنبلة، وينتظرون خروج موظفي الاغاثة والمدنيين لسحب الجرحى من بين الانقاض، وبعد ذلك بخمس دقائق يسقطون قنبلة اخرى.

وقال ان الحكومة البريطانية لديها ادلة بان المقاتلات الروسية شنت مثل هذه الغارات”.

وأضاف “لدينا ادلة تجعلنا نعتقد ان الروس يفعلون ذلك بانفسهم”.

وأوضح “نحاول توثيق ذلك بشكل تام لأن هذه في رايي هي جريمة حرب لا تقبل الشك”.

وقال ان بريطانيا والولايات المتحدة، تدرسان “مجموعة من الخيارات” الهادفة الى زيادة الضغوط على موسكو.

وقال “أقوى سلاح لديها هو الحاق العار” بروسيا.

وأضاف ان “موقف العالم من روسيا يتزايد صلابة واعتقد ان الناس يعتقدون الآن ان روسيا تخاطر بأن تصبح دولة منبوذة”.

وقال “اذا استمروا على هذا النحو فانهم سيخسرون اي تعاطف او اعجاب لهم في العالم، واعتقد ان ذلك يهمهم”.

وتابع “في النهاية اذا كانت استراتيجية (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين هي عظمة ومجد روسيا فإنه يخاطر بان يتحول ذلك الى رماد لأن الناس ينظرون الى افعاله باستياء”.

تبادل الطرفان الروسي والاميركي اللوم اثر انهيار هدنة قصيرة تم التوصل اليها الشهر الماضي بوساطة منهما.

ومنذ ذلك الوقت تتهم روسيا بشن عمليات قصف عشوائية في مناطق شرق حلب التي يسيطر عليها المتمردون، دعماً للحكومة السورية التي تسعى الى السيطرة على كامل المدينة.