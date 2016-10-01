مقتل 5 من القوات الافغانية في هجوم جوي امريكي غرب البلاد

افغانستان - د ب ا – قال مسؤول، السبت، ان خمسة عناصر من القوات الخاصة الافغانية قتلوا في هجوم جوي امريكي في منطقة بالا بولوك في اقليم فرح غرب افغانستان.

وأضاف سيد محمد ، رئيس الادارة المحلية في بلدة فرح، لوكالة باجوك الافغانية للانباء ،ان الحادث وقع في محلية كانساك في ساعة متأخرة ليلة الجمعة .

وتابع ان مقاتلات امريكية شنت غارات جوية على مسلحين في المنطقة، عندما تم مهاجمة وحدة للقوات الخاصة الافغانية.

يذكر ان الولايات المتحدة تشن هجمات بطائراتها الحربية وبطائرات بدون طيار تستهدف مسلحي طالبان وتنظيم الدولة في افغانستان .