أحمد السعدني: محمد هنيدي وضعني في ورطة.. وتمنيت العمل بهذه المهنة

القاهرة ـ كشف الفنان المصري أحمد السعدني أنه كان يتمنى قبل دخوله مجال التمثيل أن يلتحق بكلية الإعلام وأن يعمل صحفي ويكون له اسم كبير.

السعدني قال إنه لم يتمكن من دخول كلية الإعلام بسبب مجموعه في الثانوية العامة، وغضب بشدة، وشعر أن حلمه ضاع منه، مشيرًا إلى أنه بدأ بكتابة مقالات وهو في المرحلة الإعدادية.

الفنان المصري أشار إلى أنه عندما كان يعمل في مسلسل”سكة الهلالي” عرض عليه الفنان محمد هنيدي العمل معه في فيلم “وش إجرام”، ووافق ولكن الدور كان يتطلب منه قص شعره، وعندما انتهى من التصوير شعر المخرج محمد فاضل بالصدمة بسبب حلقه لشعر رأسه، واضطر إلى وضع شعر مستعار لاستكمال تصوير “سكة الهلالي”.