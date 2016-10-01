ديانا حداد تتلقى عرضاً للزواج من شخصية عربية مرموقة

بيروت ـ كشفت الفنانة اللبنانية ديانا حداد عن تلقيها عرضاً للزواج من شخصية عربية مرموقة، حتى أنه تقدم بطلب يدها رسمياً من أسرتها.

ديانا تحدثت لأول مرة عن هذا العرض قائلة: “من شهر ونصف الشهر، تقدم لأهلي شخص له مركز مهم عربياً طالباً مني الزواج. وحقيقة هذا الموضوع بالنسبة لي غير وارد ولست جاهزة للزواج مرة أخرى، همي الوحيد تربية ابنتي”، في الوقت الذي رفضت فيه عن اسم هذا الشخص.

برنسيسة الغناء العربي شددت على عدم تفكيرها في الزواج حالياً بقولها-في حوارها لمجلة”سيدتي”: “لقد اعتدت على الحياة بلا رجل، والمرأة عندما تعتاد على العيش بلا رجل من الصعب أن تُدخل مرة أخرى على حياتها رجلاً آخر خاصة بعد تجربة زواج سابقة. واهتمامي الآن بابنتيّ فهما كل شيء في حياتي، ولا أحب أن أدخل رجلاً إلى حياتي في وقت لدي ابنتان في سن الشباب”.

في نفس الوقت، كشفت ديانا عن الصفات التي تلتفت لها في الرجل قائلة: “يلفتني الرجل المتزن فجمال الرجل ليس بشكله بل بشخصيته، وأما بالنسبة لشكله الخارجي فأحب الرجل الأسمر، لا أحب الرجل الأشقر، فكل النساء أحببن الممثل التركي مهند”كيفانش تاتليتوج” بينما أنا لم يعجبني”.

يُذكر أن ديانا حداد تزوجت لمرة واحدة من المخرج سهيل العبدول أواخر 1995 حتى عام 2009، حيث انفصلا بعد أن أنجبا ابنتين هما “صوفي وميرا”.