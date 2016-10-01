إرتدى النقاب للتحرش بالسيدات أمام المدارس

القاهرة ـ ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على شاب متنكر في زى امرأة (منقبة) للتحرش بالسيدات أمام مدرسة في البساتين.

كانت البداية أثناء مرور العميد أشرف عبد العزيز مأمور قسم البساتين والقوة الأمنية المرافقة لمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس والتصدي للخارجين للقانون والمتحرشين في ضوء خطة مديرية الأمن.

وخلال الجولة اشتبهت القوة في سيدة (منقبة) تتحرش بعدد من السيدات ودخلت معهن في مشادة كلامية، وبفحصها تبين أنه شاب، وحاولت السيدات الفتك به بعد اكتشاف حقيقته.

وبمواجهة المتهم اعترف لمعاون مباحث البساتين بارتداء النقاب للتحرش بالسيدات أثناء انتظارهن أبنائهن أمام المدرسة، فتحرر له المحضر اللازم وجارى عرضه على النيابة العامة.