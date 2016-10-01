لهذا السبب الصين تضع عينها على كل حمير العالم وتريد شراءهم

لندن ـ أفادت صحيفة “الاندبندنت” البريطانية أن الصين البلد الاقتصادي تسعى لشراء كل الحميرة الموجودة في العالم, لافتة إلى احتمال أن تقوم الصين من وراء تلك الخطوة إلى “استخدامها في أدوية لعلاج الدورة الدموية والإرهاق”.

وقالت الصحيفة البريطانية إن عدد من الدول الإفريقية حظرت بيع الحمير للصين بعدما قالت النيجر أن معدلات تصدير الحمير زادت 3 أضعاف خلال العام الماضي وخاصة للدول الأسيوية. وفق ما ذكرت الجمعة.

وأوقفت بوركينا فاسو تصدير جلود الحمير، حيث أن جلد الحمار المغلي ينتج عنه مادة مطاطية تشبه الجيلاتين وتُعرف باسم “ejiao” التي تدخل في علاج العديد من المُنشطات والأدوية الصينية التي يعتقد أن لها دور في تحسين الدورة الدموية وعلاج الدوار والإرهاق.

وأوضحت الصحيفة أن طلب الصين زيادة وارداتها من جلود الحمير جاءت بعد انخفاض أعداد الحمير في الداخل من 11 مليون حمار في تسعينيات القرن الماضي إلى 6 مليون في الوقت الحالي.

وأشارت الصحيفة إلى قول مسؤول في حكومة النيجر إن عدد الحمير التي خرجت من الدولة العام الحالي وصل إلى 80 ألف حمار مقارنة بـ27 ألف حمار العام الماضي، محذرًا من فناء هذا النوع من الحيوانات في النيجر إذا استمرت عمليات التصدير بذات المعدلات.

ولفتت الصحيفة إلى أن تجارة الحمير أصبحت مربحة بصورة كبيرة في الآونة الأخيرة بعدما زاد سعر تصدير الحمار 3 أضعاف.