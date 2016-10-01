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روسيا: “العدوان” الأمريكي في سوريا يعني تغيرات مزلزلة

Oct 01, 2016

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موسكو - رويترز – نقلت وكالة الإعلام الروسية عن ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية قولها السبت، إن “العدوان المباشر” الأمريكي على الحكومة والجيش السوريين سيؤدي إلى “تغيرات مخيفة ومزلزلة” في الشرق الأوسط.

وتساند كل من روسيا والولايات المتحدة أحد طرفي الصراع السوري.

وانهار وقف لإطلاق النار توسطت فيه الولايات المتحدة وروسيا في سوريا في الآونة الأخيرة وقصفت طائرات حربية روسية السبت، مناطق واقعة تحت سيطرة المعارضة السورية في مدينة حلب.

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1 COMMENT

  1. .
    - سبحان العلي القدير ، العدوان في سوريا صار أمريكي وليس إيراني لبناني روسي …

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