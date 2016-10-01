الشرطة الالمانية ترجح: مريضة منتحرة وراء حريق بمستشفى في بوخوم

دورتموند - د ب أ – ذكرت الشرطة الالمانية السبت، أن مريضة (69 عاماً) منتحرة، يعتقد أنها تسببت في حريق بمستشفى رئيسي غرب ألمانيا.

ونشب الحريق في مستشفى جامعة “برجمانشيل” في منطقة “بوخوم” صباح الجمعة، في غرفة المريضة في الطابق السادس، قبل أن يمتد سريعاً إلى الطوابق السابع والثامن والتاسع.

وكانت المرأة ترقد في جناح للمصابين بامراض معدية، وهي واحدة من شخصين لقيا حتفهما في الحريق.

وأصيب 16 آخرون والعديد منهم في حالة حرجة في المستشفيات في المدن المجاورة.

واستغرق رجال الاطفاء يوماً كاملاً تقريباً لإخماد الحريق.

ودمر الحريق الطوابق العليا من المبنى بشكل كامل.

ويضم المستشفى 650 سرير في “بوخوم” في منطقة “الرور” غرب ألمانيا هو واحد من أكبر المستشفيات في المنطقة.