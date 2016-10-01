الشرطة: تفجير يشتبه أنه انتحاري في مطعم بالعاصمة الصومالية

مقديشو - رويترز – قال ضابط شرطة وشاهد إن سيارة ملغومة يقودها انتحاري فيما يبدو، انفجرت في مطعم بالعاصمة مقديشو السبت مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل.

وقال عبد القادر حسين وهو ضابط في الشرطة برتبة رائد إن سيارة ملغومة يقودها انتحاري صدمت مطعم بلو سكاي. وأضاف أن من السابق لأوانه تأكيد سقوط ضحايا لكن شاهداً قال إنه رأى ثلاثة قتلى على الأقل.

وقال سكان إن أفراد قوات الأمن الوطني يترددون على المطعم. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور لكن حركة الشباب الإسلامية المتشددة شنت الكثير من الهجمات المماثلة في مقديشو من قبل.