العبادي: خسائر العراق جراء تنظيم الدولة تصل إلى 35 مليار دولار

بغداد- د ب أ- أكد حيدر العبادي رئيس الحكومة العراقية السبت أن الخسائر جراء سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) على مناطق في العراق، تصل الى 35 مليار دولار، بخلاف الخسائر البشرية.

وقال العبادي، في كلمة أمام مؤتمر علمي لوزارة العمل العراقية إن “عدوان داعش له اثار سلبية على الحقول النفطية الشمالية، وضياع كميات كبيرة من أسلحة ومعدات الجيش العراقي”.

وتوقع العبادي “استمرار انخفاض أسعار النفط إلى عام 2020 وعلى الحكومة العراقية الاستمرار في سياسة تخفيض الانفاق الحكومي لأن العراق يعتمد على عائدات واردات النفط، التي تشهد تدنيا بسبب انخفاض اسعاره إلى دون المطلوب لسد متطلبات الرواتب والخدمات”.

وأوضح أن “الحكومة العراقية في مشروع موازنة العام المقبل خفضت حجم الانفاق الى مستويات كبيرة من أجل استمرار إدامة عمل الدولة، وعلينا المحافظة على هذا الاجراء واعتماد سياسة تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية من أجل تقوية الاقتصاد العراقي وادامة زخم الحياة”.