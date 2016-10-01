سفينة عسكرية اماراتية مؤجرة تتعرض لحادث في باب المندب دون اصابات

أبوظبي- د ب أ- أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية عن تعرض إحدى سفنها المؤجرة صباح السبت لحادث في باب المندب أثناء رحلة العودة من مهمتها المعتادة قادمة من عدن دون وقوع أية إصابات.

وقالت القيادة، في بيان لها السبت بثته وكالة الانباء الاماراتية (وام) إنه يجري التحقيق لمعرفة أسباب وملابسات الحادث.

وحسب الوكالة، تساهم دولة الإمارات العربية المتحدة في تنفيذ وإقامة سلسلة من المشاريع الخيرية والإنشائية والتنموية ومشاريع إعادة الإعمار في اليمن، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والإسكان والمرافق العامة.