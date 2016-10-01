وقفة احتجاجية في غزة تندد بمشاركة الرئيس الفلسطيني في جنازة بيرس



غزة- الأناضول- نظّمت طالبات في قطاع غزة، وقفة السبت، احتجاجا على مشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في جنازة الرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيرس، التي جرت الجمعة بمدينة القدس الغربية.

رفعت المشاركات في الوقفة التي دعت لها الكتلة الإسلامية”، الإطار الطلابي لحركة “حماس″، في الجامعة الإسلامية بغزة، لافتات كُتب على بعضها “لا لمجاملة اسرائيل”، و”من باع شبرا من بلادي بعته وبلا ثمن”.

ورددت المشاركات في الوقفة، هتافات غاضبة بحق “بيرس″، واصفات إياه بـ”قاتل الأطفال”، و”مرتكب المجازر”.

وفي كلمة له خلال الوقفة، استنكر فتحي حماد، القيادي في حركة (حماس)، مشاركة الرئيس محمود عباس، بجنازة بيرس.

وقال حماد، إن مشاركة عباس في الجنازة “إساءة لدماء الشهداء واستخفاف بمعاناة شعبنا الفلسطيني”.

وجرت مراسم جنازة بيرس الجمعة، في “جبل هرتسل” بالقدس المحتلة.

وتوفي بيريز الأربعاء الماضي، بعد نقله إلى المستشفى قبل أسبوعين، إثر إصابته بجلطة دماغية.