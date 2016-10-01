المرصد السوري: طيران التحالف الدولي يدمر جسرا بالريف الغربي لدير الزور

القاهرة- دمشق- د ب أ- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت بأن طائرات حربية، يرجح أنها تابعة للتحالف الدولي، قصفت الجسر الواصل بين قريتي جزيرة البوحميد والكبر بالريف الغربي لدير الزور ما تسبب في دماره وخروجه عن الخدمة.

وقال المرصد في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه السبت إن طائرات حربية يرجح أنها تابعة للتحالف الدولي عاودت الجمعة استهداف ريف دير الزور، حيث استهدفت ضرباتها الجوية، جسر الطريف الواقع على وادي الطريق على طريق دير الزور – الرقة، والذي يعد من الطرق الأهم في ريف دير الزور الغربي.

وأشار إلى أن تدمير جسر الطريف جاء بعد ساعات من تدمير جسر الشيحان على وادي الصواب والذي يربط قرية الصالحية بريف البوكمال مع قرى منطقة الشامية بريف دير الزور الشرقي.

ويعتبر جسر الشيحان الواقع في قرية الصالحية بريف مدينة البوكمال الحدودية مع العراق من الجسور المهمة حيث يشكل نقطة عبور للمواطنين والشاحنات بين ضفتي الوادي، وفي ربط قرى ريف البوكمال مع منطقة الشامية التي تشمل قرى الضفة الغربية من نهر الفرات بريف دير الزور الشرقي.