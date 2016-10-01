انتحاري يقتل شخصا ويصيب ثلاثة في مدينة عدن اليمنية

عدن- رويترز- قال سكان ومسؤول محلي إن انتحاريا فجر نفسه قرب دار للسينما في مدينة عدن اليمنية الساحلية السبت مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن التفجير الذي شنه مهاجم يرتدي حزاما ناسفا في حي كريتر.

واستغل إسلاميون متشددون بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية الحرب الأهلية الدائرة منذ 18 شهرا بين الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية في المنفى وجماعة الحوثي لاكتساب نفوذ في جنوب اليمن حيث يجندون مؤيدين جددا ويشنون هجمات على أهداف عسكرية ومسؤولين كبار.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية عبر حسابه على برنامج تليغرام الجمعة مسؤوليته عن اغتيال ضابطي أمن في عدن الأسبوع الماضي.

وفي أغسطس آب قتل مفجر انتحاري 54 شخصا على الأقل عندما قاد سيارة ملغومة باتجاه مجمع لمسلحين في عدن في واحد من أكبر الهجمات التي يعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنها في المدينة الساحلية.