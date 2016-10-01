محكمة استئناف مصرية تخلى سبيل متهم بمحاولة قلب نظام الحكم

القاهرة- د ب أ- أيدت محكمة مصرية في شبرا الخيمة، شمال القاهرة، السبت قرار إخلاء سبيل محمود السقا بكفالة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه في الاتهامات الموجهة له بنشر شائعات كاذبة والتحريض على التظاهر، ومحاولة قلب نظام الحكم بعد رفض استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيله وقبول الاستئناف المقدم من دفاع المتهم.

وذكر التلفزيون المصري على موقعه الالكتروني السبت أن قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة كان قد قرر إخلاء سبيل محمود السقا بكفالة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه الخميس في الاتهامات الموجهة إليه بنشر شائعات كاذبة والتحريض على التظاهر ومحاولة قلب نظام الحكم.

يذكر أن محكمة جنايات شبرا قررت قبول استئناف كل من مالك عدلي الناشط الحقوقي وعمرو بدر الصحفي المتهمان في نفس القضية وقررت إخلاء سبيلهما على ذمة القضية بضمان محل إقامة الأول وكفالة خمسة آلاف جنيه للثاني وقد اخلي سبيلهما من قسم ثان شبرا الخيمة.

وكانت قوات تابعة لوزارة الداخلية ألقت القبض في أيار/ مايو الماضي على السقا والصحفي عمرو بدر من داخل مبنى نقابة الصحفيين، ووجهت لهما النيابة اتهامات تتعلق بـ”محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة”.

وأثارت هذه الواقعة أزمة بين وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين.

ويوم الأحد الماضي، خرج عمرو بدر من مقر قسم ثان شبرا الخيمة، بعد قبول المحكمة الاستئناف الذي تقدَّم به على قرار حبسه 15 يومًا، وقررت إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرتها المحكمة بخمسة آلاف جنيه، ولم تستأنف النيابة العامة على قرار المحكمة.