المتمردون الحوثيون يعلنون استهداف بارجة إماراتية في اليمن

صنعاء- أ ف ب- أكد المتمردون الحوثيون السبت أنهم استهدفوا بارجة إماراتية تابعة لقوات التحالف العربي في اليمن و”دمروها بالكامل”، في حين أشار الجيش الاماراتي إلى تعرّض إحدى سفنه “لحادث” في مضيق باب المندب لم يسفر عن إصابات.

وتشارك الإمارات العربية المتحدة في التحالف العربي الذي تقوده السعودية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها في مواجهة المتمردين، الذين سيطروا قبل عامين على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى.

وقال المتمردون، في بيان نشر على موقع “سبأ نيوز″ التابع لهم، إن “قوة صاروخية استهدفت بارجة عسكرية إماراتية قبالة شواطئ مديرية المخا” على البحر الأحمر و”تم تدميرها بالكامل”.

من جهتها، أعلنت القوات الإماراتية، في بيان نشرته وكالة الانباء الاماراتية الرسمية، “تعرّض إحدى سفنها المؤجرة صباح اليوم لحادث في باب المندب أثناء رحلة العودة من مهمة معتادة من عدن بدون وقوع اي إصابات”.

وأضافت “يجري التحقيق لمعرفة أسباب وملابسات الحادث”.

وبفضل دعم التحالف العربي، تمكنت القوات الحكومية اليمنية من استعادة السيطرة على مناطق عدة من المتمردين، لكن هؤلاء لا يزالون يسيطرون على القسم الأكبر من الساحل على البحر الأحمر.

وأفادت مصادر عسكرية يمنية “وكالة فرانس برس″ أن الحوثيين قصفوا معسكراً للقوات الحكومية في منطقة باب المندب السبت.

ومنذ 2015، أسفر النزاع في اليمن عن أكثر من 6700 قتيل نحو نصفهم من المدنيين بحسب الأمم المتحدة.