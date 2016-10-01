عشرات الألمان يهاجمون مجموعة أجانب عند محطة ترام شمال البلاد





هامبورج- د ب أ- هاجم نحو 30 ألمانيا مجموعة من الأجانب عند محطة ترام في مدينة شفيرين شمالي البلاد في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة.

يذكر أن هذه المنطقة من ألمانيا شهدت تكرار المواجهات بين ألمان ومهاجرين ما جعل السلطات تشدد فيها إجراءاتها الأمنية.

وذكرت الشرطة اليوم السبت أن مجموعة الأجانب التي تعرّضت للهجوم ضمت عشرة أفراد ذوي أصول أجنبية- وكانت هذه المجموعة موجودة في ميدان مارين بوسط شفيرين- مشيرة إلى أنه تم فض أعمال العنف.

واعتقلت الشرطة 40 شخصاً لهم صلة بالمصادمات التي أدت إلى حدوث إصابة طفيفة لشاب، وقد أدت المواجهات العنيفة في وسط شفيرين إلى تعزيز الاجراءات الامنية بالمنطقة خلال الأسابيع الأخيرة.

وقالت الشرطة إن ميدان مارين هو مكان معروف يتجمع به مجموعات مهاجرين تتراوح أعدادهم من 20 إلى 30 شخصاً، والكثير منهم قاصرين قدموا إلى ألمانيا بدون مرافقين بحثا عن اللجوء، كما يتجمع في هذا المكان مجموعات من السكان المحليين.

وكان تقرير ذكر يوم الثلاثاء الماضي أن سوريين اثنين هاجما مجموعة من المهاجرين والسكان المحليين في ساحة مارين، وهدداهم بسكين قبل أن يلوذا بالفرار، والقت الشرطة القبض عليهما.