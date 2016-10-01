إسرائيل توافق على بناء 98 وحدة جديدة في مستوطنة بالضفة الغربية المحتلة 





القدس- أ ف ب- وافقت السلطات الاسرائيلية على بناء 98 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة بالضفة الغربية المحتلة وفي منطقة صناعية اسرائيلية قرب رام الله، وفق ما اعلنت السبت منظمة “السلام الان” المناهضة للاستيطان.

وقالت متحدثة باسم المنظمة الاسرائيلية “فيما كان قادة العالم مجتمعين تكريماً لذكرى شيمون بيريز ودعوته الى السلام، تضع الحكومة الاسرائيلية عائقاً جديداً أمام حل دولتين” فلسطينية واسرائيلية تتعايشان بسلام.

وأوضحت المتحدثة هاغيت اوغران لـ “فرانس برس″ ان لجنة التخطيط العليا في الادارة العسكرية الاسرائيلية وافقت على المشروعين الاربعاء بعدما حظيت مسبقاً بموافقة وزير الدفاع القومي المتشدد افيغدور ليبرمان.

ويرى المجتمع الدولي ان وجود نحو 600 الف مستوطن اسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة يشكل إحدى ابرز العقبات امام تسوية النزاع بين الفلسطينيين واسرائيل.

وخلال تشييع بيريز الجمعة، وجّه قادة العالم، وفي مقدمهم الرئيس الاميركي باراك اوباما، نداءً جديداً لاحياء عملية السلام المعطلة منذ اعوام.

ولفتت المتحدثة إلى أن الوحدات الجديدة ستبنى قرب مستوطنة جيلو في شمال رام الله، مضيفة “انها من دون شك تعويض تمنحه الحكومة للمستوطنين المقيمين في مستوطنة امونا العشوائية”.

وقررت المحكمة العليا الاسرائيلية أخيراً وجوب إزالة مستوطنة امونا حيث تقيم نحو اربعين عائلة اسرائيلية على ارض فلسطينية خاصة قبل 25 كانون الاول/ديسمبر. والمستوطنات العشوائية تعتبر منشات غير قانونية سواء بالنسبة الى المجتمع الدولي او بموجب القانون الاسرائيلي.

الى ذلك، ستقام منطقة صناعية اسرائيلية جديدة في غرب رام الله.

وقالت “السلام الآن” “يمكن اعتبار هذه المنطقة نوعاً جديداً من المستوطنات لأن الحكومة الاسرائيلية ستشجع المستثمرين على أن يشيدوا فيها مصانع قد تكون عامل جذب انطلاقا من قرب الموقع من القدس وتل ابيب في الوقت نفسه”.