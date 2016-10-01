رئيس الحزب الاشتراكي الإسباني بيدرو سانشيز يستقيل





مدريد- أ ف ب- أعلن رئيس الحزب الاشتراكي الإسباني بيدرو سانشيز مساء السبت استقالته، بحسب مصادر متطابقة، الأمر الذي يمهّد لحلحلة في الأزمة السياسية المستمرة منذ تسعة أشهر في إسبانيا.

وأعلن سانشيز (44 عاماً) استقالته بعدما أيدته أقلية خلال تصويت قامت به هيئات الحزب.

وكان معارضوه يطالبونه بتأييد تشكيل حكومة جديدة برئاسة المحافظ ماريانو راخوي.

وكان المجلس الفدرالي (برلمان الحزب المكون من 300 عضو) عقد اجتماعاً مغلقاً السبت لتحديد مصير سانشيز والموقف من استراتيجية تعطيل تشكيل الحكومة.