﻿موسم زواج قبائل وادي أومو

القبائل الاثيوبية في وادي أومو ما زالت منقطعة عن بقية العالم وتعيش حياة بسيطة. وتمارس طقوساً وعادات بدائية تعود إلى آلاف السنين. وتقيم قبيلة هامار في جنوب الوادي احتفالات خاصة بها حيث ترقص النساء بعد وقوفهن في طابور بينما يقوم الرجال بضربهن بالسياط. أما الشباب فيقومون بالمشي فوق ظهور الثيران، ليتأهلوا للزواج. ويتم صف ثيران القبيلة، وعلى الشباب السير فوقها أربع مرات، وإذا وقع الشاب، لن يتمكن من الزواج في المستقبل وسيكون عرضة للسخرية والطرد من القبيلة.

وتخشى جماعات حقوق الانسان على مستقبل هذه القبائل وإمكانية انقراض طقوسها وعاداتها بسبب العولمة التي بدأت تقترب من مناطقها، مع بناء سد مياه في المنطقة.