﻿«تويتر» يشتعل بسبب «تعزية السفاح».. والعرب يطالبون بعدم المشاركة في تشييع بيريز

لندن ـ «القدس العربي»: اشتعلت شبكة «تويتر» غضباً بسبب اعتزام عدد من الدول العربية، ومن بينها مصر، المشاركة رسمياً في مراسم التشييع والعزاء بوفاة الرئيس الاسرائيلي السابق شمعون بيريز الذي توفي بجلطة دماغية، والذي يقول العديد من النشطاء العرب والفلسطينيين أنه متورط في العديد من جرائم الحرب والمجازر ضد الشعب الفلسطيني وجيرانه من العرب. ونعى وزير الخارجية البحريني في تغريدة له على حسابه في موقع «تويتر»، بيريز، وقال: «طيب الله ثراك الرئيس بيريس.. رجل حرب ثم رجل السلام الذي لا يزال غائباً عن منطقة الشرق الأوسط».

وأثارت تغريدة الوزير البحريني حالة من الاستغراب والاستهجان، فيما تساءل بعض المغردين عما إذا كان ثمة علاقات سرية بين البحرين واسرائيل دفعت الوزير البحريني الى الثناء على الرجل وكأنه يعرفه أو كأنه التقى به سابقاً. وأطلق نشطاء عرب على «تويتر» الوسم (#تعزية_السفاح) لمطالبة الحكومات والقادة العرب بعدم المشاركة في الجنازة، كما استعرض العديد من النشطاء عبر هذا الوسم المجازر التي يتحمل بيريز مسؤوليتها، ومن بينها مجزرة قانا في لبنان.

وكتب أدهم أبوسلمية تغريدة على «تويتر» قال فيها: «قالت القناة العاشرة العبرية أن أكثر من 80 رئيسا ووفدا من ضمنهم عرب سيشاركون في مراسم دفن المجرم #بيرس في القدس المحتلة».

فيما قال آخر: «#شيمون_بيريز قاتل الفلسطينيين، وسارق أرض فلسطين يقوم الحكام العرب بتقديم العزاء فيه والمشاركة في دفنه.. والله انتم عار».

أما فراس الشامي فكتب معلقاً على تغريدة الوزير البحريني: «الصهاينة العرب بدأوا مرحلة الانتقال من الظل الى العلن، وزير الخارجية البحريني يرثي ولي الأمر في تل ابيب».

وكتب أحد النشطاء على «تويتر» قائلاً: «كل اللي بقدمو #تعزية_السفاح شمعون بيريز متصهينين وخاينين لشعوبهم وشهداء شعوبهم اللي ارتقوا ع ايد هادا السفاح.. هذا السفاح مجرم حرب مكانو هو المحكمة الجنائية الدولية».