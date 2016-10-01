﻿العبادي يعلن عن مبادرة قروض ميسرة لخلق فرص عمل

العراق ـ وكالات: أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس السبت، إطلاق مبادرة للقروض الميسرة، من أجل توفير فرص عمل، وإجراء تعديل في قانون موازنة 2017 يقضي بمنح الموظفين إجازة لمدة خمس سنوات.

جاء ذلك في كلمة ألقاها العبادي خلال المؤتمر العلمي الأول للبحوث والدراسات، عقدته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في المنطقة الخضراء، بالعاصمة بغداد.

وقال العبادي: «أطلقنا أكبر مبادرة للقروض الميسرة للشباب لبناء مشاريع توفر فرص عمل لهم وتساعد على التنمية بالرغم من التحدي المالي الذي تمر به الدولة»، مضيفاً أن «العراق بلد غني بالعلماء والباحثين وأصحاب الكفاءات وهذه الخطوة محاولة لخدمة الشرائح التي تستحق الاهتمام والرعاية»، دون أن يذكر حجم القرض ونسبة الفائدة عليه.

وتابع: «محاربة الإرهاب يجب أن تقودنا إلى معالجة أسبابه ونحن نعلم أن الإرهاب لديه هدف استراتيجي، ولكن الجريمة المنظمة هي الأخرى تصب في نفس الاتجاه».

وخلال الكلمة، كشف العبادي عن «خسارة العراق مبلغ 35 مليار دولار خلال الحرب على تنظيم داعش»، داعياً إلى «السيطرة على الإنفاق العام مراعاة لظروف البلاد الحالية، خاصة مع تراجع اسعار النفط».

كذلك ذكر أن حكومته قامت بـ»إجراء تعديل في قانون الموازنة لمنح الموظفين الراغبين إجازة طويلة لمدة خمس سنوات مع الاحتفاظ بالراتب الاسمي والحقوق التقاعدية بهدف تحفيز القطاع الخاص وتقليل الفقر وزيادة فرص العمل في البلاد».

وفي 6 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن العبادي عن مناقشة حكومته منح الموظفين إجازة خمس سنوات براتب اسمي كامل، تُحسب لأغراض التقاعد، مبيناً أنه اقترح منح الموظفين بصفة عقود مبلغاً مالياً والسماح لهم بإقامة مشاريع خاصة بهم.

وركزت الخطة الخمسية التي أطلقتها الحكومة العراقية من 2013 – 2017، على النهوض بالقطاع الخاص وتنشيط الاستثمارات، واستهدفت الوصول بنسبة البطالة إلى نحو 6٪ حتى عام 2017، لكنها لم تتحقق أهدافها، نظرا لمتغيرات أسعار النفط.