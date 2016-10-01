﻿ارتفاع صادرات العراق النفطية إلى أكثر من 3 ملايين برميل يوميا الشهر الماضي

بغداد ـ الأناضول: قال مصدر في وزارة النفط العراقية، أمس السبت، إن صادرات بلاده النفطية ارتفعت إلى 3.245 مليون برميل يوميًا، في أيلول/سبتمبر الماضي مقارنة مع الشهر السابق عليه.

وأكد أن الصادرات العراقية شهدت ارتفاعًا مطردًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث بلغ الإنتاج اليومي 3.2 مليون برميل في تموز/يوليو و3.175 مليون برميل في حزيران/يونيو.

وأوضح المصدر للأناضول، مفضلاً عدم الكشف عن اسمه، كونه غير مخول بالتصريح، أن الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط الحكومية (سومو) تشير إلى أن المعدل اليومي للتصدير بلغ 3.245 مليون برميل.

وأضاف أن «الكميات المصدرة جرى تحميلها من الموانئ الجنوبية على الخليج العربي، فيما لم تصدر الحكومة العراقية أي كميات من النفط عبر ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، بسبب عدم التزام حكومة الاقليم الكردي بالاتفاق النفطي مع الحكومة الاتحادية».

وتقوم حكومة الإقليم بتصدير النفط بصورة منفردة من حقولها إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط عبر خط أنابيب خاص بها بسبب خلافات على توزيع الإيرادات. وتبلغ صادرات الإدارة الكردية المباشرة ما بين 500 – 600 ألف برميل يوميا.

وتوصلت منظمة البلدان المصدرة للنفط «اوبك» الى اتفاق عقد في الجزائر الاسبوع الماضي لكبح جماح الانتاج، وهو ما أنعش الاسعار نسبيا. لكن العراق أبدى تحفظه على الاتفاق. وقالت بغداد إنها لا تحبذ فكرة وضع سقف للإنتاج مجددا عند 32.5 مليون برميل يوميا. وإن تلك الأرقام لا تعبر عن الإنتاج الفعلي لبلاده، وإذا لم تتغير بحلول تشرين الثاني/نوفمبر (موعد اجتماع أوبك) فلن يقبل العراق بذلك وسيطالب بحلول بديلة، كما قال وزير النفط العراقي، جبار اللعيبي، في مؤتمر صحفي بالجزائر في اعقاب اتفاق اوبك‎‎.

وتسببت تخمة المعروض في تدني أسعار النفط بأكثر من 50 في المئة، وهو ما أوقع العراق في أزمة مالية على اعتبار ان بغداد تعتمد على إيرادات الخام لتمويل ما يصل 95 في المئة من إيرادات الدولة.