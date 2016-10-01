﻿مونديال السيدات: الاردن تستضيف أول بطولة كرة قدم عالمية

عمان ـ «القدس العربي»: انتظر عشاق الساحرة المستديرة في الأردن بلهفة كبيرة، انطلاق أول بطولة عالمية تستضيفها البلاد في مجال كرة القدم، حيث تقام كأس العالم للسيدات تحت 17 عاما، في الفترة من 30 سبتمبر/ أيلول الى 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2016.

وتسعى «نشميات الأردن» من خلال البطولة التي تعد الحدث الرياضي الأهم والأبرز في البلاد خلال العام الجاري، لتحقيق إنجاز كبير وترك بصمة واضحة في عالم الرياضة، باعتبارها أول دولة في المنطقة تستضيفها.

وقال رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، صلاح صبرة إن «البنية التحتية أنجزت بنسبة 90 ٪، وأن طرح تذاكر المباريات بدأ عبر مواقع الإنترنت (أون لاين) وسيبدأ خلال الفترة المقبلة في الأسواق للبيع». وفي حديثه بمكتبه وسط العاصمة عمّان، أوضح صبرة أن كأس العالم سيجول في المحافظات الأردنية خلال الأسبوع المقبل من أجل التعريف بالبطولة ورفع اهتمام المتابعين بمونديال الشابات. وحول رؤية الناس للكرة النسوية في بلاده، قال: «كرة السيدات في عالمنا العربي لها حضور متواضع، إلّا أننا نأمل بأن نترك أثراً كبيرا وأن تكون للبطولة حظوظ في الحضور»، لافتا الى أن اللجنة تعمل على مشاريع من أجل جلب الجماهير وخاصة العائلات. وأضاف صبرة نائب الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، أنه يتوقع حضور أكثر من 200 ألف مشجع لمباريات البطولة، منوها أنه يعول كثيرا على طلاب الجامعات والمدارس وفئة الشباب بصفة عامة.

وفي ظل التوترات التي تشهدها المنطقة، وعن مدى الجاهزية الأمنية للبطولة، أكد رئيس اللجنة المنظمة لمونديال الفتيات، أنهم اتخذوا كافة التدابير الأمنية من أجل توفير أجواء مثالية داخل الملعب وخارجه، متابعا بالقول: «جميع الأمور مهيأة لاستقبال العائلات لحضور مباريات كأس العالم». وأضاف أن الفيفا لديها دائرة أمنية خاصة لأمن الملاعب ومختصون وخبراء، ومنذ البداية قاموا بزيارة الأردن واطلعوا على التدابير الأمنية، لافتا الى أن «المملكة تنعم بالأمن والأمان، وهناك خطط أمنية موافق عليها ومعتمدة من الفيفا، ولا يساورنا أي شك بأي شيء، فحدودنا آمنة وبلدنا ودودة». وعن موعد بدء استقبال الوفود الرياضية المشاركة، بيّن «غالبا الوفود بدأت بالقدوم بعد 20 سبتمبر/ أيلول»، لافتا الى أن الفنادق والحجوزات والسيارات والاستقبال في المطار، وكل الأمور اللوجستية والبروتوكولية جاهزة بنسبة 100٪ من بداية الشهر. وحول النتائج المتوقعة للمنتخب الأردني، قال صبرة: «إذا أردنا أن نتكلم بشكل عقلاني، فالأردن ليس من الدول المتقدمة في كرة القدم النسوية، ونحن نعمل منذ عشر سنوات في هذا المجال، ونفتخر بأن نقول اليوم أننا الأول عربيا». واستطرد قائلًا: «وفرنا كافة الإمكانات من أجل إعداد منتخب وطني يليق بالأردن، وعينّا مدربا إنكليزيا وآخر وطنيا، ونأمل بأن تتمتع بناتنا بروح إيجابية عالية ترفع من أدائهن خلال المباريات».

وأعرب عن أمله بأن تساهم الروح المعنوية القوية وشغف اللاعبات الأردنيات «النشميات» في تقديم إنجاز كبير وتقديم أداء مميز في اللقاء الأول الذي يجمع البلاد مع إسبانيا صاحبة الإنجازات في الكرة النسوية، لافتا الى أن تنظيم البطولة التي لم تستضفها أي دولة عربية من قبل، شرف كبير للأردن. وتابع بالقول: «حققنا أهدافنا في تطوير كرة القدم وتمكين المرأة وبعث رسالة للعالم أجمع أن الأردن اليوم كدولة صغيرة بهذا الإقليم الملتهب هو دولة أمن وأمان واطمئنان، دولة ذات مقدرات سياحية كبيرة، وبناتنا ونشمياتنا يعطين انطباعا عن احترامنا وتقديرنا للمرأة ودورها».

وعن نية بلاده لاستضافة بطولات دولية أخرى، كشف صبرة قائلاً: «بكل تأكيد هناك نوايا متعددة، وهذه البطولة (كأس العالم تحت سن 17) افتتاحية الهدف تجاه بطولات عالمية أخرى، وتقدمنا منذ السنة الماضية بطلب إلى الاتحاد الآسيوي لاستضافة نهائيات كأس آسيا للسيدات، وأتوقع أن يكون هناك اجتماع نهاية الشهر لاختيار الدولة المستضيفة».

وأوضح صبرة أن «المنتخب النسوي الأول لا يزال يتبوأ مراكز الصدارة في المنطقة العربية وترتيبه 46 عالميا، ولدينا عدد كبير من لاعبات المنتخب محترفات في أندية خارج الأردن، ما يعود بالخبرة والفائدة على البنات، واليوم لدينا تطوير كبير لقاعدة كرة القدم النسوية في الأندية داخل المملكة». إلّا أنه في الوقت نفسه قال إن «المتغيرات كثيرة كالدراسة والزواج والعادات والتقاليد والتكوين الجسماني للفتيات، فعمر لاعبة كرة القدم يختلف كليا عن أعمار الشباب، وهذه قضايا تساهم بالحد قليلا من تطوير كرة القدم النسوية».وحول منتخب النشامى (الرجال) أوضح صبرة أن «المنتخب الأول يحتوي على عناصر جيدة من فئة الشباب الذين مثلوا الأردن في التصفيات الأولمبية، وهناك برنامج إعدادي كبير، ولدينا مباريات مع قطر في سويسرا ومع البحرين، ومباريات في نوفمبر/ تشرين الثاني مع أوزبكستان ودول أخرى»، متمنيا أن يحقق إنجازات في البطولات التي يشارك بها.