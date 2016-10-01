﻿فرانشيسكو توتي… ملك روما يكمل عامه الأربعين!

روما ـ «القدس العربي»: مثل الذهب أو المعدن النفيس ترتفع قيمة اللاعب المخضرم فرانشيسكو توتي، نجم روما الإيطالي، في ما قد يكون الموسم الأخير له مع الكرة الإيطالية.

وأكمل الهداف التاريخي وأيقونة نادي روما عامه الأربعين يوم الثلاثاء الماضي، ولكن جماهيره ومعجبيه ليسوا في حاجة إلى البحث بشكل حثيث بين الإحصاءات أو اللجوء إلى مشاهدة بعض المقاطع المصورة القديمة ليروا من جديد إنجازاته الضخمة، فهو لاعب لا تحمل موهبته تاريخ انتهاء. وعانى فريق سامبدوريا في 11 أيلول/ سبتمبر الجاري مما يستطيع توتي القيام به حتى هذه اللحظة، فقد عاد النجم المخضرم في تلك المباراة للعب بعدما غاب عن أول لقاءين في الموسم بداعي الإصابة. ودخل توتي إلى أرضية الميدان في الشوط الثاني، عندما كان فريقه متأخرا 2/1، لينجح في معادلة النتيجة بتمريرة سحرية حاسمة لزميله ايدين دجيكو، بالإضافة إلى تسجيله هدف الفوز من ركلة جزاء في الثواني الأخيرة من عمر المباراة. وكان نادي تورينو هو الضحية الأخيرة لتوتي يوم الأحد الماضي، عندما استقبلت شباكه الهدف 250 في الدوري الإيطالي والـ360 في مسيرة اللاعب المخضرم، بيد أن هزيمة روما في ذلك اللقاء بنتيجة 3/1 أضاعت بهجة الاحتفال بهذا الإنجاز. وعلى النقيض، جاءت مباراة الفريقين بشكل مختلف في نيسان/ أبريل الماضي، حيث فاز روما بتلك المباراة، ومرة أخرى شارك توتي في الشوط الثاني ونجح في قلب تأخر روما 1/2 إلى فوز مستحق، بعدما سجل هدفين ليثير جنون الجماهير، التي حضرت المباراة في الملعب الأولمبي بالعاصمة الإيطالية.

وكشفت الصحافة الإيطالية أن عقد التجديد، الذي وقع عليه توتي في حزيران/ يونيو الماضي، يتضمن اتفاقا يسمح له بالعمل ضمن الجهاز الفني للفريق، ولكن توتي أثار العديد من الشكوك والغموض حول مستقبله في الفترة الماضية. وقال توتي عقب الفوز على سامبدوريا: «عقلك هو شيء أساسي وهو من يساعدك في كل شيء، الهدوء ينبع من عائلتي، عندما يكون العقل سليما يظهر هذا داخل الملعب». وأضاف قائلا: «كيف أعيش هذا العام كلاعب؟ أتمتع به بهدوء يوم تلو آخر، بعقلية حرة، ولذلك إذا كنت أشعر بهذا فلماذا علي أن أتوقف؟». وتأمل الجماهير بالطبع أن يفجر بطلها مفاجأة ويعلن في أيار/ مايو المقبل أنه قرر إطالة أمد مسيرته المميزة. والتحق المهاجم الإيطالي بصفوف روما في الـ13 من العمر عام 1989، وبقى حتى اليوم يدافع عن القميص ذاته. وظهر توتي في صفوف الفريق الأول لروما عام 1993 وكان يبلغ 16 عاما، ثم تولى شارة قيادة الفريق بعد ذلك التاريخ بخمسة أعوام وفاز بلقبه الوحيد في الدوري الإيطالي عام 2001. وعلى المستوى الدولي، حقق توتي أكبر إنجاز يمكن لأي لاعب دولي أن يحققه بعدما توج بلقب المونديال مع المنتخب الإيطالي عام 2006، بعد أشهر قليلة من تعرضه لكسر في الساق اليسرى. وفي عام 2007 فاز توتي بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في القارة الأوروبية برصيد 26 هدفا. وكان السويدي نيلس ليدهولم، أحد الأساطير في تاريخ الكرة الإيطالية، والذي قاد توتي من على مقعد المدرب عام 1997، هو أول من اكتشف النبوغ المبكر للأيقونة الإيطالية، عندما شاهده مع فرق الشباب بالنادي، حيث قال آنذاك: «الناس ستدفع ثمن التذاكر لمجرد أن تراه يلعب». وإذا كان عدد الأهداف، التي يسجلها توتي، قد بدأ في التراجع في المواسم الأخيرة، فإن تأثيره ونفوذه داخل الملعب بقى كما هو. وسجل توتي في الموسم الماضي خمسة أهداف في 13 مباراة، وهي اللقاءات، التي شارك فيها جميعا كبديل، إلا أن معدله، الذي بلغ هدفا في كل ساعة من اللعب، فاق معدل نظيره الأرجنتيني غونزالو هيغواين، مهاجم نابولي السابق ويوفنتوس الحالي، الذي سجل رقما قياسيا في الدوري الإيطالي من حيث عدد الأهداف في موسم واحد (36 هدفا). وأمام احتمالات تسجيله أكثر من هدفه رقم 250 في الدوري الإيطالي، قرر لوسيانو سباليتي، المدير الفني لروما، الدفع بتوتي في التشكيلة الأساسية للفريق في مباراته أمام الصاعد حديثا لدوري الأضواء، نادي كروتوني، يوم الأربعاء الماضي. ورغم أنه لم يتمكن من هز الشباك، شارك توتي في صناعة ثلاثة من أصل أربعة أهداف سجلها روما في ذلك اللقاء، أبرزها هدف دجيكو.

علاقته العاصفة مع مدربيه

لعب فرانشيسكو توتي تحت قيادة 17 مدربا مختلفا مع روما في الدوري الإيطالي لكن اللاعب، الذي أكمل الثلاثاء عامه الـ40، قال إنه لم يتشاجر أبدا مع أي منهم.

وسجل توتي هدفه رقم 250 في الدوري الإيطالي يوم الأحد الماضي في الموسم الـ25 الذي يلعب فيه مع روما، ودائما ما ثارت تكهنات بشأن مدى النفوذ الذي يتمتع به في الكواليس. لكن اللاعب الفائز بكأس العالم 2006، الذي قال عنه رودي غارسيا المدرب السابق لروما إنه قد يكون أكثر شعبية في العاصمة الإيطالية من بابا الفاتيكان، قلل من نفوذه في مقابلة تلفزيونية. وقال توتي: «ليس لدي أي سلطة على أحد… أحترم الجميع. سري هو الحماس». وأضاف: «لم أتشاجر أبدا مع مدرب… كانت هناك بالطبع مشادات ولكن الأمر كانت يتوقف عند هذا الحد. لم أطح بمدرب ولم أرغم النادي على التعاقد مع مدرب يروق لي. أكن لهم جميعا احتراما شديدا». وشملت قائمة مدربي توتي كلا من تشيزاري برانديلي الذي تولى بعدها قيادة إيطاليا وكلاوديو رانييري مدرب ليستر الحالي والألماني رودي فولر ولويس إنريكي المدرب الحالي لبرشلونة. وقال توتي، الذي خاض مباراته الأولى مع الفريق تحت قيادة المدرب فويادين بوسكوف عام 1993 وهو في الـ16 من عمره، إنه اقترب بشدة من مغادرة روما في 2003 عندما كان الفريق تحت قيادة فابيو كابيلو. وأضاف: «عندما كان كابيلو هنا اقتربت حقيقة من الانتقال إلى ريال مدريد. لكن أسرتي وأصدقائي جعلوني أفكر في الأمر وأخبروني أن هناك الكثير من الأمور التي لن أجدها في مدريد وقررت البقاء في روما». ويتأخر توتي، الذي جدد عقده مؤخرا حتى نهاية الموسم، بفارق 24 هدفا عن الرقم القياسي من الأهداف الذي سجله سيلفيو بيولا في الدوري الإيطالي عندما أحرز 274 هدفا في الخمسينات، لكنه لا يتخيل نفسه يلعب لعامين آخرين. وقال: «دائما ما أبذل قصارى جهدي في التدريب. تعرضت لبعض الإصابات على مر السنوات، لكنني ما زلت أشعر بالرغبة والحماس وأرى الأمر ممتعا خلال الأسبوع». وأضاف: «ما زلت أذهب إلى ملعب التدريبات مبتسما كل يوم».