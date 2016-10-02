حركة “فارك” المتمردة تعلن أنها ستقدم تعويضات مادية لضحايا النزاع الكولومبي

بوغوتا- أ ف ب- أعلن متمردو “القوات المسلحة الثورية الكولومبية” (فارك) السبت أنهم سيقدّمون تعويضات مادية لضحايا النزاع المسلح، في إطار اتفاق السلام الموقع مع الحكومة الكولومبية، والذي سيعرض على استفتاء اليوم الأحد.

وقال المتمردون في بيان “وفقاً (…) للاتفاق النهائي، سنمضي قدماً في التعويض مادياً عن الضحايا”.

وأضاف البيان أنه بهدف تمويل هذه التعويضات، ستقوم حركة “فارك” بالإعلان “أمام الحكومة عن الموارد المالية وغير المالية التي شكلت ميزانيتها الحربية”.

وصادقت حركة “فارك”، التي انبثقت في 1964 عن تمرد للفلاحين، وتضم اليوم نحو سبعة آلاف مقاتل، على اتفاق السلام خلال مؤتمر وطني نظم في ال ديامانتي في قلب معقلها التاريخي في كاغوان (جنوب شرق).