﻿روسيا: «العدوان» الأمريكي في سوريا يعني «تغيرات مزلزلة»

موسكو ـ رويترز: نقلت وكالة الإعلام الروسية عن ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية قولها امس السبت إن «العدوان المباشر» الأمريكي على الحكومة والجيش السوريين سيؤدي إلى «تغيرات مخيفة ومزلزلة» في الشرق الأوسط. وتساند كل من روسيا والولايات المتحدة أحد طرفي الصراع السوري.

وانهار وقف لإطلاق النار توسطت فيه الولايات المتحدة وروسيا في سوريا في الآونة الأخيرة وقصفت طائرات حربية روسية السبت مناطق واقعة تحت سيطرة المعارضة السورية في مدينة حلب.