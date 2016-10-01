﻿وقفة احتجاجية في غزة تندد بمشاركة الرئيس الفلسطيني في جنازة بيريز

غزة ـ الأناضول: نظّمت طالبات في قطاع غزة، وقفة السبت، احتجاجاً على مشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في جنازة الرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيرس، التي جرت الجمعة بمدينة القدس الغربية.

رفعت المشاركات في الوقفة التي دعت لها الكتلة الإسلامية»، الإطار الطلابي لحركة «حماس»، في الجامعة الإسلامية بغزة، لافتات كُتب على بعضها «لا لمجاملة اسرائيل». ورددت المشاركات في الوقفة، هتافات غاضبة بحق «بيريز»، واصفات إياه بـ»قاتل الأطفال»، و»مرتكب المجازر». «محمد ماجد»