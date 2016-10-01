﻿القوات الإسرائيلية تقتل فلسطينيا من القدس ادعت طعنه حارسا عند نقطة تفتيش

القدس – رويترز : قالت الشرطة الإسرائيلية إن فلسطينيا قُتل بالرصاص الجمعة بعد طعنه حارس أمن إسرائيلياً وإصابته بجروح عند نقطة تفتيش عسكرية رئيسية في الضفة الغربية المحتلة تفصل بين رام الله والقدس.

ووقع الحادث بعد ساعات من حضور زعماء العالم من بينهم الرئيس الأمريكي باراك أوباما جنازة الرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيريز في القدس حيث استقبل أيضاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقالت لوبا سامري المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية إن الفلسطيني وهو من سكان القدس الشرقية وعمره 28 عاماً اقتحم نقطة تفتيش قلندية مشهرا سكينا وقام بطعن حارس أمن قبل إطلاق النار عليه. وقالت سامري إن الحارس أصيب بجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى للعلاج.