﻿حركة الشباب تفجر مطعما بالعاصمة الصومالية ومقتل 3 على الأقل

مقديشو ـ رويترز: قال مسؤولون وحركة الشباب الصومالية المتشددة إن الحركة فجرت مطعما يتردد عليه أفراد من قوات الأمن في العاصمة مقديشو أمس السبت مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل.

وقالت الشرطة إن تفجيرا انتحاريا بسيارة ملغومة وقع في مطعم بلو سكاي في العاصمة والذي يقع قرب مركز للاعتقال يعرف باسم جيلاو حيث يُحتجز المتشددون عادة في زنازين تحت الأرض. وتشن حركة الشباب هجمات متكررة في مقديشو في إطار محاولاتها للإطاحة بالحكومة المدعومة من الغرب.

وقال عبد الفتاح عمر وهو متحدث باسم السلطات المحلية في مقديشو إنه تأكد مقتل ثلاثة أشخاص حتى الآن وإصابة أربعة آخرين. وأضاف أن التحقيقات مستمرة لكشف مزيد من التفاصيل.

وقال الشيخ عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية لحركة الشباب إن الحركة استهدفت قوات الأمن والضباط من معتقل جيلاو تحت الأرض الذين كانوا هناك مضيفا أن عشرة أشخاص على الأقل قتلوا.

ولم يفصح إن كان انتحاري في سيارة ملغومة هو من نفذ الهجوم لكن الحركة عادة تستخدم مثل تلك الأساليب. وعادة ما تختلف أعداد القتلى والمصابين التي يعلنها المسؤولون عن تلك التي تعلنها حركة الشباب.