إسرائيل تغلق الأراضي الفلسطينية بمناسبة رأس السنة العبرية





القدس- الأناضول- أعلن الجيش الإسرائيلي السبت فرض إغلاق على الأراضي الفلسطينية، بدءاً من فجر اليوم، وحتى مساء الثلاثاء المقبل، بمناسبة رأس السنة العبرية.

وقال الجيش الإسرائيلي، في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لـ “الأناضول”، إنه “تنفيذاً لقرار سياسي، سيتم فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وقطاع غزة بمناسبة حلول السنة الجديدة”.

ويبدأ اليهود احتفالاتهم بمناسبة رأس السنة العبرية اليوم.

وذكر البيان أن الإغلاق سيبدأ في أول ساعات اليوم، ويستمر حتى مساء الثلاثاء القادم.

وفي فترات الإغلاق يمنع الفلسطينيون من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك العمال، من الدخول إلى تل أبيب عبر المعابر الإسرائيلية.

وأفاد الجيش أن الدخول سيكون مقتصراً على الحالات الإنسانية والطبية الطارئة، بعد التنسيق مع السلطات الإسرائيلية، بحسب البيان.

وفي الأعياد الرسمية، تغلق المؤسسات الحكومية الإسرائيلية والكثير من المحلات التجارية والمدارس أبوابها.