مقتل ثمانية من مسلحي “الحوثي” و”صالح” في كمين للمقاومة الشعبية وسط اليمن

الاناضول- اليمن- لقي ثمانية من مسلحي جماعة “أنصار الله” (الحوثي)، وقوات الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، مساء السبت، في كمين للمقاومة الشعبية الموالية للحكومة، في محافظة البيضاء، وسط البلاد.

وقال مدير المركز الاعلامي للمقاومة بالبيضاء، مصطفى البيضاني، إن “ثمانية من مسلحي الحوثي وقوات صالح لقوا مصرعهم في كمين نفذته عناصر تتبع المقاومة الشعبية، ممثلة بقبائل آل حميقان (كبرى قبائل المحافظة)، استهدف دورية عسكرية تتبعهم (عربة عسكرية رباعية الدفع)، أثناء مرورها جوار محطة وقود منطقة الزاهر آل حميقان (غرب) مركز المحافظة الاداري”.

وأوضح البيضاني خلال حديثه للأناضول، أن “الهجوم الذي استخدمت فيه المقاومة قذائف آر بي جي، أدى إلى تدمير تام للمركبة العسكرية، تبعه توافد العشرات من مسلحي الجماعة إلى موقع الحادثة وتطويقه ونقل جثث القتلى”.

ولم يتسن للأناضول الحصول على تصريح فوري من “الحوثيين” حول ما ذكره المصدر، وعادةً ما يتحفظ الأخيرون على الإفصاح عن خسائرهم المادية والبشرية.

وتصاعدت المعارك في معظم الجبهات اليمنية، منذ 6 أغسطس/ آب الماضي، بالتزامن مع تعليق مشاورات السلام التي أقيمت في الكويت، بين الحكومة، من جهة، والحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام (جناح صالح)، من جهة أخرى، بعد استمرارها لأكثر من ثلاثة أشهر، دون اختراق جدار الأزمة، وإيقاف النزاع المتصاعد في البلاد منذ العام الماضي، وكذلك تشكيل “الحوثيين” وحزب “صالح”، المجلس السياسي الأعلى لإدارة شؤون البلاد.