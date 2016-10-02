كلينتون تجمع رقما قياسيا جديدا من التبرعات لحملتها

واشنطن- أ ف ب- اعلنت المرشحة الديمقراطية إلى البيت الابيض هيلاري كلينتون جمع 154 مليون دولار لحملتها الانتخابية في ايلول/ سبتمبر الماضي وهو رقم قياسي بالمقارنة مع المبالغ المحدودة التي يجمعها منافسها الجمهوري دونالد ترامب.

في اب/ اغسطس، جمع فريق كلينتون 143 مليون دولار وترامب 90 مليونا. من المعتاد ان تزداد التبرعات مع دنو موعد الاستحقاق الرئاسي في الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر.

هذه المبالغ موزعة بين اللجنة الرسمية لحملة كلينتون الانتخابية (84 مليون دولار) والحزب الديمقراطي (70 مليون دولار). لا يحق لاي شخص سوى التبرع بحد اقصى هو 2700 دولار لاي مرشح رئاسي، واي مبالغ اضافية يجب ان توزع على مختلف اللجان الديمقراطية الوطنية وفي الولايات.

وتبدأ كلينتون شهر تشرين الاول/ اكتوبر الحالي مع رصيد بـ150 مليون دولار مما يكفي لتمويل حملات مكثفة من الدعايات المتواصلة على التلفزيون والانترنت.

يقول فريق حملة كلينتون ان اكثر من 900 الف شخص تبرعوا خلال ايلول/ سبتمبر، و2,6 ملايين منذ بدء الحملة.

في المقابل، لم يصدر بعد عن فريق ترامب أي بيان حول مجموع التبرعات في ايلول/ سبتمبر والتي تعتبر مقياسا للحماسة التي يثيرها المرشحان.

تعتمد كلينتون اكثر من منافسها على لقاءات لجمع الاموال يكون سعر بطاقة الدخول فيها عشرات او احيانا مئات الاف الدولارات للشخص الواحد.

وكان ترامب اعلن في مطلع ايلول/ سبتمبر انه ساهم من ماله الخاص بما يقارب 60 مليون دولار في حملته الرئاسية. وسجلت الفترة بين حزيران/ يونيو واب/ اغسطس زيادة هائلة في التبرعات الصغيرة التي كانت شبه معدومة خلال الانتخابات التمهيدية وبلغ عدد المساهمين 2,1 مليون شخص.

كما قال ترامب انه تلقى 18 مليون دولار من التبرعات في ال24 ساعة التي تلت المناظرة الرئاسية مساء الاثنين.