مقتل خمسة شرطيين وإصابة تسعة بهجومين منفصلين في “شمال سيناء” المصرية

القاهرة- الأناضول- أعلنت وزارة الداخلية المصرية، مساء السبت، مقتل خمسة من عناصرها، في هجوم مسلح نفذه مجهولون، في محافظة شمال سيناء، شمال شرقي البلاد.

وقال مركز الإعلام الأمني بالوزارة، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن “مجهولين يستقلون سيارة ملاكي (خاصة) أطلقوا النيران تجاه خمسة مجندين من قوة قطاع الأمن المركزي (جهاز شرطي)، أثناء عودتهم من إجازتهم الرسمية مستقلين سيارة أجرة، بمدينة العريش، مما أدى إلى استشهادهم”.

وأضاف البيان أنه “تم نقل الجثامين إلى المستشفى (العريش العسكري)، وفيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد وضبط مرتكبي الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية”.

وفي وقت سابق السبت، كشف مصدر أمني، للأناضول مفضلاً عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، عن الواقعة.

وقال إن “مسلحين مجهولين شنوا هجومًا بالأسلحة الآلية على سيارة أجرة، بحي العبور بمدينة العريش شمالي سيناء، ما أسفر عن مقتل خمسة مجندين من قوات الشرطة، لدى عودتهم من إجازاتهم”.

وقبل ذلك بساعات، أصيب تسعة جنود، في تفجير مدرعة (آلية) شرطية بعبوة ناسفة زرعها مجهولون بمدينة رفح في “شمال سيناء”، وفق مصدر أمني آخر للأناضول، فضل عدم ذكر اسمه لاعتبارات أمنية.

وأشار المصدر أن إصابات المجندين تتنوع بين المتوسطة والخطيرة، فيما تم نقل القتلى والمصابين لمستشفى العريش العسكري، شمالي سيناء.

وبينما لم يتطرق بيان الداخلية إلى الحادث الثاني، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثين حتى الساعة 19:15 (ت.غ).

وتنشط في شمال سيناء، عدة تنظيمات أبرزها “أنصار بيت المقدس″، الذي أعلن في نوفمبر/ تشرين ثاني 2014، مبايعة أمير تنظيم “داعش”، أبي بكر البغدادي، وغيّر اسمه لاحقًا إلى “ولاية سيناء”، وتنظيم “أجناد مصر”.

وتتعرض مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن، لهجمات مكثفة خلال الأشهر الأخيرة في شبه جزيرة سيناء، ما أسفر عن مقتل العشرات من أفراد الجيش والشرطة، فيما تعلن الجماعات المتشددة المسؤولية عن كثير من هذه الهجمات.